Suspeito de aplicar golpes na OXL é espancado em estacionamento de supermercado de Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, suspeito de aplicar golpes no site de vendas OLX foi espancado por supostas vítimas, na tarde desta quarta-feira (8), no estacionamento do Carrefour, na avenida Djalma Batista, bairro Flores, zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o tenente Salles, da 23ª Cicom, o homem estaria aplicando golpes de venda de veículos. Ele foi levado para o Hospital 28 de Agosto e em seguida encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.