Witzel rebate Bolsonaro sobre prevenção nacional ao coronavírus: ‘está em passo de tartaruga’

O dia de amanhã com o Covid -19

Ao rebater as críticas do presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de segurança para conter o avanço do Covid-19, o governador Wilson Witzel disse que o governo federal está em passo de tartaruga no combate a pandemia.

“O governo federal precisa fazer a sua parte. Não há diálogo. Não temos diálogo com o governo federal. Não sou só eu, os governadores, para se comunicar (com o governo federal), precisam enviar uma carta”, subiu o tom.

Bolsonaro havia dito que “parece que o Rio de Janeiro é outro país”, porque Witzel teria tomado decisões que não competem a ele.

"Estão tomando medidas, no meu entender, exageradas. Fecharam o aeroporto do Rio de Janeiro. Não compete a ele, meu Deus do céu! A Anac está à disposição, é uma agência autônoma que está aberta para todo mundo, para conversas. Eu vi ontem um decreto do governador do Rio que, confesso, fiquei preocupado. Parece que o Rio de Janeiro é um outro país. Não é outro país. Você tem uma federação”, disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta sexta-feira.

Witzel negou estar fazendo política, ao ser questionado se a troca de farpas é uma antecipação do debate eleitoral.

"Se alguém está preocupado com a eleição, não sou eu. Estou preocupado agora em administrar bem o Estado do Rio de Janeiro e resolver o problema que estamos enfrentando. Uma crise epidemiológia mundial, com pessoas que vão morrer, pessoas que vão passar forme, perder empregos. Não é hora de falar em política”, enfatizou Witzel.