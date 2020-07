Esquilo contaminado com peste negra é encontrado nos Estados Unidos

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Um esquilo infectado pela peste negra, foi encontrado nos arredores da cidade de Morisson, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelas autoridades do Colorado e divulgada nessa terça-feira (14), pela emissora americana ABC.

É a primeira vez que um animal é contaminando na região. Ele está em uma instituição recebendo todos os cuidados. Nessa segunda-feira (13), um jovem chinês de 15 anos morreu com a doença durante uma viagem a Mongólia.

A peste bubônica é uma das pandemias mais conhecidas da história por ter dizimado cerca de 50 milhões de pessoas no século 14 e ter reaparecido nos séculos 17 e 19 e mais recentemente no ano de 2017 am Madagascar.

A doença não tem cura, mas tem tratamento. Seus principais sintomas são febre, dor no corpo, inchaço nos gânglios linfáticos, dor de cabeça extrema e escurecimento dos membros como pés e mãos.

Ela pode ser transmitida por contato com sangue de animais contaminados, tosse, mordidas ou contato direto com tecido infectado.

O tratamento é feito por meio de antibióticos e deve ser administrado o quanto antes para aumentar as chances de reação do organismo.