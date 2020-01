Baleados durante linchamento de suspeito de estupro em Fonte Boa estão internados em Manaus

Duas pessoas baleadas durante linchamento de suspeito de estupro em Fonte Boa, no interior do Amazonas, ainda permanecem em unidades de saúde de Manaus.

As vítimas foram atingidas durante a confusão; uma delas foi encaminhada no sábado (18) para a capital, já a outra, passou por procedimentos cirúrgicos no hospital do município, em seguida, foi conduzida para Manaus e está fora de risco de morte.

A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Leda Mara Nascimento Albuquerque, designou o promotor de Justiça Elanderson Lima Duarte, que é titular da promotoria de Jutaí, para apurar sobre o caso.

De acordo com o promotor, a delegacia foi bastante danificada. Carros e motos da Polícia Militar foram queimados, prejudicando o trabalho ostensivo dos militares. Todas as informações foram repassadas para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, junto com a solicitação da reforma de um novo prédio e de novos veículos para a polícia local.

Relembre o caso

Ronald Gomes Borges, de 28 anos, suspeito de estuprar, matar e esconder o corpo de Elcleciane Nascimento Duarte, de 11 anos, foi retirado da delegacia onde se encontrava, no município de Fonte Boa, interior do Amazonas, e depois esquartejado e queimado em via pública.

Com informações da assessoria