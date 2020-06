Zanardi sofre grave acidente com bicicleta adaptada e está internado

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-piloto italiano Alessandro Zanardi, 53, sofreu um grave acidente durante uma prova de paraciclismo em Pienza, na província de Siena, na Itália. O episódio ocorreu no quilômetro 146 da estrada local e envolveu um "veículo pesado", segundo foi reportado por agências de notícias.

O atleta precisou ser transferido de helicóptero para um hospital. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, as informações iniciais indicam que ele sofreu múltiplas fraturas. O La Repubblica publicou que o italiano permaneceu consciente do momento do acidente até o resgate.

Zanardi, que foi bicampeão da antiga categoria Cart e correu na F-1, teve as pernas amputadas depois de sofrer um acidente em 15 de setembro de 2001.

O piloto saía dos boxes no autódromo de Lausitzig, na Alemanha, quando rodou e foi para o meio da pista. O canadense Alex Tagliani, a mais de 300 km/h, acertou o carro do italiano, que precisou ser reanimado sete vezes e perdeu muito sangue. Por 15 minutos, sua circulação ficou praticamente parada.

A volta ao automobilismo foi relativamente rápida: em 2003, ele já estava pilotando no Europeu de Turismo. A chegada ao esporte adaptado demorou quatro anos.

Em 2007, inspirado no ex-piloto Clay Regazzoni, aceitou convite para disputar uma prova de handbike e terminou em quarto lugar --com só quatro semanas de preparação.

Zanardi acumula seis medalhas em Jogos Paraolímpicos, três conquistadas em Londres-2012 e três no Rio de Janeiro-2016.