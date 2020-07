Washington Redskins confirma que franquia mudará nome e escudo

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Washington Redskins, equipe da NFL, confirmou nesta segunda-feira (13) que a franquia mudará seu nome e seu escudo.

A decisão acontece após um longo debate sobre a carga racial de seus símbolos. Grupos de defesa dos nativos americanos consideram o nome da equipe uma ofensa de cunho racista a esses grupos.

Patrocinadores do Redskins também pressionaram a franquia para que repensasse sua marca como um todo. Além do nome, o escudo do time é um índio de pele vermelha e será reformulado.