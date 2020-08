Volta de Neymar ao Barcelona é descartada pelo presidente do clube

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, descartou a possibilidade do retorno do craque brasileiro ao clube.

"Nesta situação, é inviável. O PSG também não quer vendê-lo, é normal porque é um dos melhores jogadores do mundo. No verão passado, tentamos muito, mas neste verão não haverá tentativa", afirmou o dirigente, em entrevista ao jornal local.

De acordo com o UOL, a falta de arrecadação dos times durante a pandemia é a principal causa para a declaração de Josep Maria. O Barcelona deixou de arrecadar cerca de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhões) entre março e junho em virtude do isolamento.