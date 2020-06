Vigilância Sanitária libera Engenhão para jogos de Botafogo e Fluminense

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/fOLHAPRESS) - Após inspeção em caráter de urgência realizada na tarde desta sexta-feira (26) pela Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro, o estádio Nilton Santos, o Engenhão, está liberado para ser utilizado nesta retomada do Campeonato Carioca.

Desta forma, tano o duelo entre Botafogo e Cabofriense quanto o encontro de Fluminense e Volta Redonda estão confirmados para o local. A partida do clube alvinegro está marcada para as 11h, enquanto a dos tricolores para as 19h, ambas neste domingo (28).

A fiscalização foi realizada com urgência porque, a princípio, a Vigilância Sanitária havia adiado a visita ao estádio para sábado (27).

Porém, por conta dos prazos necessários para respostas à Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) e à Globo, emissora que tem os direitos de transmissão do estadual, o Botafogo fez um pedido, e o órgão mudou o planejamento.

Dentre as causas das quatro multas recebidas pelo Botafogo, estavam a presença do túnel de desinfecção, algo que não faz parte das diretrizes alinhadas pela Prefeitura para o retorno do futebol, e falta de licença sanitária para o funcionamento do estádio.

O Fluminense, que é um dos administradores do Maracanã, prefere não utilizar o estádio por conta da proximidade com o hospital de campanha para pacientes com Covid-19 montado ao lado.