Vettel nega arrependimento por troca e diz que ida para Ferrari era sonho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alemão Sebastian Vettel disse, nesta quarta-feira (22), em entrevista à emissora de televisão Sky Sports que não está arrependido de ter ido para a Ferrari, equipe que defende desde 2015. Mas lamenta não ter conquistado títulos com a equipe italiana.

"A Ferrari sempre foi um sonho meu. Eu não quero dizer que fui submetido a uma lavagem cerebral, mas obviamente fui instigado maciçamente por minha infância, por Michael [Schumacher] no carro vermelho", afirmou.

"Olhando para trás, nossa missão, minha missão, era vencer o campeonato. Nós não fizemos isso, então, nesse sentido, fracassamos. Mas ainda tivemos alguns anos muito bons, alguns destaques e boas corridas, então eu não me arrependo", continuou.

O piloto alemão está de saída da Ferrari, que decidiu não renovar seu contrato para a temporada 2021. O futuro de Vettel na categoria ainda é incerto.

Vettel chegou com status de tetracampeão pela Red Bull -títulos estes conquistados entre 2010 e 2013-, mas não conseguiu repetir o sucesso na equipe italiana.

Atualmente, Vettel se encontra apenas na 10ª colocação na temporada, com nove pontos. O piloto disse que a equipe "não está em posição de lutar por vitórias e pódios", mas afirmou que continuará brigando pelas melhores classificações nas corridas.

"Apesar de deixar a equipe, tento fazer meu trabalho e ajudar todas as pessoas que me deram tanto e me ajudaram muito nos últimos anos", declarou.