'Vettel acabará abandonando a Fórmula 1', diz CEO da McLaren

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CEO da McLaren, Zak Brown disse à Sky German que Sebastian Vettel nunca foi uma opção para equipe e acredita que o tetracampeão mundial não terá opções em equipes de ponta, podendo deixar a Fórmula 1.

"Se Seb olha em volta, não parece que ele terá oportunidades na Mercedes ou na Red Bull, muito menos há oportunidade para ele na McLaren, então o melhor que ele pode ter no momento é a Renault. E a pergunta que faço é: Seb quer ir para uma equipe em que provavelmente não ganhará em 2021? A Renault é uma grande equipe e devem progredir. Vettel quer começar do zero com uma equipe, provavelmente terá que abandonar o esporte, infelizmente", afirmou Brown.

Sobre as especulações de Vettel na McLaren por sua amizade com o chefe de equipe Andreas Seidl, Brown disse que ele nunca foi cogitado e que ficou surpreso com as especulações, já que a primeira opção caso não houvesse renovação com Carlos Sainz, seria Daniel Ricciardo, o que acabou se concretizando.

"Obviamente Vettel é um piloto incrível e quatro vezes campeão mundial de F1. Porém, creio que não estávamos na mesma sintonia e sabíamos que acabaríamos com Daniel ou Carlos para a próxima temporada. Não estabelecemos conversas com ninguém mais, nos surpreendeu especialmente às últimas notícias sobre Seb, estamos bem afastados no momento."

Brown ainda teceu críticas a Ferrari e o clima ruim entre os pilotos e equipe, especialmente citando a disputa entre Vettel e Charles Leclerc no GP do Brasil, onde acabaram se tocando e ambos saíram da prova trocando acusações e xingamentos.

"Claramente parece que não tem um clima agradável dentro da garagem da Ferrari nestes momentos, com os pilotos e a equipe em geral, parece que não são uma família feliz. Este ano parece que será uma temporada bastante emocionante, depois do que vimos no Brasil, os 'fogos de artifício' que eram inevitáveis e acabaram se acumulando... Espero mais disso esse ano."