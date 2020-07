Veja como SBT conseguiu acordo para transmitir final do Campeonato Carioca

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

O SBT não conseguiu de surpresa o acordo para transmitir a segunda partida da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense. A emissora de Silvio Santos estava negociando com o rubro-negro há uma semana, mas o negócio só foi fechado após o Flamengo perder a final da Taça Rio para o rival tricolor.

De acordo com reportagem do Uol, o Flamengo recebeu pressão de seus patrocinadores para fechar o acordo com o SBT, para exibirem suas marcas na TV Aberta. O rubro-negro gostaria de transmitir a partida na FlaTV, na próxima quarta-feira (15), para quebrar o recorde de maior live esportiva do YouTube, mas essa meta foi adiada.

Antes do SBT, a Record também se tornou uma opção para venda do direito de transmissão da partida, mas a emissora do Bispo Edir Macedo foi descartada, pois a mesma negou interesse em transmitir partida do Flamengo contra o Boa Vista, ainda pela fase de grupos da Taça Rio.

No acordo com o SBT, os lucros dos anunciantes será dividido entre o clube e a emissora.

Primeiro jogo da final

Em relação a primeira partida da final do Campeonato Carioca, neste domingo (12), com mando de campo do Fluminense, o jogo será transmitido no canal FluTV, no YouTube. O tricolor chegou a receber proposta da RedeTV para vender o direito de transmissão, mas o Flu negou o acordo alegando que esse direito deveria ser da Globo, que era quem deveria transmitir a partida se não tivesse rompido contrato com os clubes.