Vasco vence Madureira, mas acaba eliminado do Campeonato Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco bem que fez sua parte, porém, não foi suficiente para avançar às semifinais da Taça Rio. Com gol de Germán Cano, o time cruzmaltino venceu o Madureira por 1 a 0 nesta quinta-feira (2), em São Januário.

No entanto, como o Volta Redonda venceu o Resende por 2 a 1, no mesmo dia, a equipe da "Cidade do Aço" foi quem ficou com a segunda vaga.

A liderança do Grupo B foi do Fluminense, que vai encarar o Botafogo nas semifinais. Já o Volta pegará o Flamengo. Ambas as partidas estão marcadas para este domingo (5) pela Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro).

O Vasco ficará agora em preparação para o início do Campeonato Brasileiro, o que está previso para agosto.

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique; Andrey (Marcos Júnior), Fellipe Bastos (Raul) e Benítez (Cláudio Winck); Vinicius (Bruno César), Talles Magno (Lucas Santos) e Germán Cano. T.: Ramon Menezes

MADUREIRA

Lucão; Rhuan Rodrigues, Marcelo Alves, Mário Pierre e Juninho Monteiro; Thedesco, Bruno, Larusso Pablo e Douglas Cunha; Ygor Catatau e Nathan Gomes. T.: Leandro Passos

Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Alexandre Vargas de Jesus

Cartões amarelos: Ricardo e Leandro Castan (VAS); Bruno (MAD)

Gol: Germán Cano (VAS), aos 38min do 2º tempo