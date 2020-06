Vasco vence com 3 de Cano em volta e ainda sonha com vaga na semifinal

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A volta do Vasco ao futebol foi com vitória e três gols de Germán Cano. Na tarde deste domingo (28), em São Januário, o time agora sob o comando de Ramon Menezes venceu o Macaé por 3 a 1. Além dos gols do argentino, Jones descontou para os visitantes.

Com portões fechados, a partida pela Taça Rio contou com o modelo que vem sendo adotado na Europa: som da torcida nos alto-falantes. Houve ainda minuto de silêncio às vítimas da Covid-19 e jogadores ajoelhados pelo movimento mundial contra o racismo.

A vitória em casa e a derrota do Madureira para o Resende, mais cedo, fazem o clube cruz-maltino sonhar com a classificação para o segundo turno do Campeonato Carioca. São cinco pontos aos vascaínos, contra seis do Madureira, segundo colocado do Grupo B. Na próxima quarta-feira (1º), Vasco e Madureira se enfrentam pela última rodada da Taça Rio.

O Volta Redonda, com quatro pontos na chave B, ainda joga na rodada, contra o Fluminense, e também briga pela classificação.

O JOGO

Destaque do jogo, o argentino Germán Cano abriu o placar, de pênalti, aos 13min, após Yago Pikachu sofrer falta dentro da área.

Aos 21, depois de boa jogada de Vinicius, Benítez arriscou da intermediária e a bola encontrou o argentino, que completou.

Aos 35, aproveitando falha de Fernando Miguel, Jones diminuiu.

O terceiro dos vascaínos, também de Cano, saiu aos 43. Dentro da área, o atacante recebeu passe de Fellipe Bastos e venceu o goleiro Jonathan mais uma vez.

Com esses três gols, o camisa 14 soma agora cinco na artilharia do Carioca.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Cartões amarelos: Wagner Carioca e André Ribeiro (Macaé)

Gols: Germán Cano (VAS), aos 13, 21 e 43min do 1º tempo; Jones (MAC), aos 35min do 1º tempo

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo, Leandro Castan, Henrique; Fellipe Bastos (Marcos Júnior), Andrey (Raul), Benítez (Bruno César); Vinicius (Lucas Santos), Talles Magno (Cláudio Winck) e Cano. T.: Ramon Menezes

MACAÉ

Jonathan; Filipe Formiga (Vinícius), André Ribeiro, Vladimir (Anderson), Diogo Maranhão; Wagner Carioca, Júnior Santos, Gedeil (Ronan), Julinho; Jones (Luquinha) e Alexandro (Richard). T.: Charles Almeida