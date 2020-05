Vasco lança kit de máscara e álcool em gel com receita destinada a doações

Polícia Federal corta na carne e sangra

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco lançou um kit personalizado com um máscara camada tripla de algodão e um frasco de 500 ml com álcool em gel em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele sairá ao preço de R$ 29,90 e parte de sua receita será revertida para doações.

Nos primeiros 15 dias, sua venda será somente através dos perfis das lojas oficiais Gigante da Colina nas redes sociais, com sistema de delivery.

Através da campanha Vasco Solidário, parte da receita das vendas será revertida em produtos para o uso diário dos funcionários do clube e em doações para comunidades carentes, como a Barreira do Vasco, entre outras.

O Vasco também vai abrir mão de seus royalties, fazendo parceria com as empresas licenciadas BEME Sports e Laboratório Brasileiro de Biologia no intuito de ajudar o máximo de pessoas neste momento de enfrentamento à Covid-19.

As vendas para todo o Brasil serão realizadas através do site www.vascoboutique.com.br. Os pedidos já podem ser feitos e as entregas terão início neste sábado (16). Os jogadores do elenco profissional também vão receber um kit.