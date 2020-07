Vasco fará jogo-treino nesta quarta com transmissão online ao vivo

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou um jogo-treino para esta quarta-feira (15), às 15h30, em São Januário, contra o Porto Velho (RO). O amistoso terá a transmissão ao vivo no YouTube na "Vasco TV".

O time cruz-maltino não atua desde o último dia 2, na vitória por 1 a 0 sobre o Madureira, quando deu adeus ao Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o canal do clube também fez uma "live" da partida.

Embora seja de Rondônia, o Porto Velho tem treinado no Rio de Janeiro desde o início da flexibilização. Suas atividades, curiosamente, têm sido realizadas no CT das Vargens, antigo "CT do Almirante", que o Vasco alugava.

Após o retorno aos treinos, porém, o clube cruz-maltino preferiu treinar em São Januário até que o seu centro de treinamento próprio, que está sendo construído em Jacarepaguá (RJ), fique pronto, o que está previsto para agosto.