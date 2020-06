Vasco diz ter segurança para jogos em São Januário

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco garante ter o estádio de São Januário pronto para receber com segurança os jogos do Campeonato Carioca. O clube cruzmaltino enfrentaria o Macaé neste domingo (21), às 16h, pela quarta rodada da Taça Rio, mas a partida foi cancelada.

O calendário vascaíno foi interrompido por determinação do prefeito do Rio de Janeiro (Republicanos), Marcelo Crivella. As competições esportivas na cidade, mesmo com portões fechados, estão suspensas até o dia 25 de junho, próxima quinta-feira. E isso inclui as partidas do campeonato estadual de futebol, retomado na última quinta (18) com o jogo entre Bangu e Flamengo no Maracanã.

Apesar da nova determinação da prefeitura, o Vasco já se mostrava seguro em relação às condições sanitárias em seu estádio. Por já estar treinando no local enquanto seu centro de treinamento próprio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, não fica de pé, o clube cruz-maltino já tinha adiantado a maior parte das adaptações para o protocolo "Jogo Seguro", elaborado pela Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) em conjunto com os departamentos médicos dos clubes.

"Está tudo sendo seguido de acordo com o protocolo [Jogo Seguro]. Há o corredor de desinfecção, a área de testes na chegada das delegações, houve a desinfecção dos ambientes... Está tudo conforme estabelece o protocolo. São Januário está sempre pronto", garantiu à reportagem o vice-presidente de patrimônio, André Luiz Vieira Afonso.

Nos treinamentos que têm sido realizados no estádio, os jogadores já passam por uma triagem que contém um questionário e um túnel de desinfecção. O estacionamento já está demarcado com vagas específicas para cada atleta e integrante da comissão técnica.

No jogo, os vestiários seriam utilizados pela primeira vez, já que eles estão fechados nas atividades rotineiras e os atletas voltam para casa imediatamente após os treinos.

Uma mudança paralela às questões de segurança no combate à Covid-19 se refere ao gramado de São Januário. O clube fez um plantio para a grama de inverno e o objetivo é que ela suporte mais a maratona de jogos que está por vir por conta do calendário apertado que se dará com a volta de futebol.

O gramado do campo anexo, onde os jogadores têm realizado treinamentos, também foi trocado.