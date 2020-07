Vasco conta com retorno de Guarín, e colombiano é aguardado no Brasil

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco segue contando com Fredy Guarín. Há duas semanas na Colômbia resolvendo problemas particulares, o meia tem o retorno para o Brasil aguardado pelos dirigentes para dar início aos trabalhos visando ao Campeonato Brasileiro.

Vice-presidente de futebol cruz-maltino, José Luiz Moreira revelou que o jogador resolve trâmites burocráticos para sair de seu país, uma vez que há restrições diplomáticas em virtude da pandemia do coronavírus.

"Ele é jogador do Vasco. Contamos sempre com ele. O Guarín teve problemas particulares e vamos aguardar. Ele está resolvendo as questões para sair da Colômbia por conta do coronavírus", declarou o dirigente.

Há, inclusive, uma expectativa de que Guarín retorne ao Rio de Janeiro já nesta semana, mas ainda não existe uma confirmação se isso, de fato, irá acontecer.

O colombiano viajou para seu país natal no último dia 12 cercado de mistério. Nem ele e nem o Vasco estipularam um prazo para seu retorno e, mesmo tendo renovado seu contrato no início do ano até 2022, sua permanência se tornou uma incógnita.

Na véspera da viagem, Guarín fez uma live ao lado do funkeiro MC Darlan, onde declarou em tom de suspense: "Eu vou, mas volto".

Guarín chegou ao Cruz-maltino no final do ano passado e disputou 15 partidas e fez três gols até aqui. Ele está com 34 anos.