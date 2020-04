Vasco aposta em trio campeão no comando para reviver dias de glórias

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco buscou em dias de glórias passadas a inspiração para voltar a brilhar. Em tempos de vacas magras em São Januário, a direção aposta no protagonismo de uma trinca que já acumula forte ligação com o clube.

No comando técnico, o presidente Alexandre Campello escolheu Ramon Menezes, que era auxiliar. Efetivado após a demissão de Abel Braga, o ídolo ainda começa a sua caminhada na carreira, mas já conta com a aprovação automática de grande parte da arquibancada. Multicampeão pelo clube, o ex-meia foi o escolhido para liderar a nau vascaína nessa dura travessia.

Para dar suporte ao novo treinador, Antonio Lopes foi o escolhido para assumir a coordenação técnica do futebol. Técnico mais vitorioso da história do clube, Lopes volta e tem à disposição uma bagagem com décadas de experiências dentro do Vasco.

Lopes, que dirigiu Ramon em um dos períodos mais vitoriosos do clube —fase que incluiu as conquistas da Libertadores e de dois Brasileiros—, afirmou que os vascaínos acertaram em cheio.

"O Ramon conhece muito bem o Vasco, está há um tempo no clube. Já sabe a garotada da base que pode utilizar no elenco profissional, conhece também o elenco profissional. Acho que é uma grande conquista a indicação dele para a direção do Vasco", disse Lopes.

Para completar o trio, Carlos Germano foi efetivado como preparador de goleiros da equipe principal, cargo que já havia ocupado. Goleiro durante esses anos dourados, Germano, segundo jogador que mais atuou pelo Vasco —ele disputou 632 partidas e é superado apenas por Roberto Dinamite (1110 jogos)—, destacou a reedição de uma dupla que deu muitas alegrias dentro das quatro linhas.

"Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou muito feliz por ter permanecido em São Januário, no Vasco da Gama, que é minha casa. Mais feliz ainda pela efetivação do meu amigo Ramon, que agora se tornou treinador. Ter a oportunidade de estar ao lado dele é algo muito gratificante. É o momento de unir forças, arregaçar as mangas e trabalhar muito, buscando o melhor pelo nosso Vasco", disse.