Vasco aposta em trabalho online com jovens da base durante pandemia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em tempos de pandemia da Covid-19, os clubes têm reinventado a sua rotina de trabalho para voltar o mais perto possível do ideal quando houver o sinal verde das autoridades. No Vasco, um trabalho diário online com a base tem sido a forma encontrada para minimizar a defasagem.

Desde que todas as categorias treinaram pela última vez, no dia 16 de março deste ano, um material teórico e prático é enviado todos os dias para atletas de 6 a 20 anos. Conhecidos como microciclos da parte física, esses exercícios são sugeridos, e há acompanhamento com vídeos que são reenviados pelos próprios vascaínos.

O clube também ministra trabalho com bola, mas esses movimentos são prejudicados pelo fato de nem todos terem espaços adequados para a prática. Mesmo com essa dificuldade, os jovens da base recebem essas orientações e tentam ajustar o espaço ao seu modo.

Há ainda o conteúdo tático, que é passado de forma oral em reuniões diárias das comissões técnicas com suas equipes. Impossibilitados de estudar com a bola nos pés, os jogadores são estimulados a pensar o jogo de maneira remota. Isso não substituiu a prática, mas o Vasco entende que também impacta no processo.

As divisões inferiores vascaínas não retomarão as atividades antes da equipe profissional, mas o técnico Ramon Menezes tem contato estreito com os responsáveis pela formação em São Januário. Em um clube com pouco dinheiro em caixa, olhar para dentro de casa virou cada vez mais fundamental.

A diretoria tem muito bem encaminhada as renovações de contrato de promessas entre 14 a 20 anos, e o acerto deverá acontecer tão logo as atividades retornem. Um dos que já têm conversas adiantadas é o meia Laranjeira, vice da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. As negociações para os primeiros contratos profissionais aos jogadores que estão completando 16 anos também estão na pauta.

Estão nesta situação o volante Andrey e o lateral direito Hygor, que já receberam suas propostas de profissionalização e devem assinar em breve. Os dois têm passagens pela seleção e são vistos como joias. Ano passado, eles foram campeões cariocas invictos no sub-17.