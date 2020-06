Vagner Mancini é anunciado como novo técnico do Atlético-GO

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO anunciou que Vagner Mancini é o novo treinador do time. Em suas redes sociais oficiais, o clube informou que o comandante chega acompanhado por auxiliar e analista técnico.

Anderson Batatais e Claudio Andrade estão ao lado de Mancini na nova oportunidade profissional. O Atlético-GO disputa a primeira divisão do Brasileiro neste ano, após conquistar a vaga com o quarto lugar na Série B do ano passado.

Com 53 anos, Mancini comandou o Atlético-MG no ano passado. Antes, havia passado trabalhado São Paulo como coordenador técnico e também na função de treinador.

"O Atlético Clube Goianiense tem um novo treinador. O Dragão acertou a contratação de Vagner Mancini para disputa do Campeonato Brasileiro Série A e Copa Do Brasil. O técnico de 53 anos chega ao clube com a missão de estabelecer o Rubro-Negro Goiano na elite do futebol brasileiro. O auxiliar técnico Anderson Batatais e o Analista Técnico Claudio Andrade também chegam ao CT do Dragão", publicou o Atlético-GO.