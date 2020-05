Vadão, ex-técnico da seleção brasileira é internado em UTI

A crepioca do vice-governador

O ex-técnico da seleção brasileira de futebol, Oswaldo Alvarez, 63, mais conhecido como “Vadão”, está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com informações do GloboEsporte, Vadão trata um câncer no fígado e teria sofrido complicações. O técnico já estaria há alguns dias, mas a família não confirmou o motivo da internação e prefere não divulgar detalhes sobre o estado de saúde dele.

Alvarez atuou na seleção até a Copa de 2019, em julho, em seguida foi demitido. Ele também tem passagem em vários times do futebol masculino e seria o responsável, inclusive, por lançar o jogador Kaká no mundo do esporte.