Uruguai autoriza retorno de jogos de futebol a partir de 15 de agosto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria Nacional de Esportes do Uruguai (SND) e o Ministério da Saúde Pública do país anunciaram nesta segunda-feira (8) que os jogos oficiais de futebol no país poderão ser novamente realizados a partir de 15 de agosto, mas ainda sem público nos estádios. A primeira divisão local está paralisada desde as partidas de 8 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Antes, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) havia comunicado a retomada a partir de 1º de agosto. No entanto, a SND decidiu prorrogar a pausa após debate com representantes do governo local.

O futebol estava entre as atividades físicas vetadas pelas entidades, que liberaram também a retomada de esportes equestres individuais já a partir desta segunda, "desde que cumpridas todas e cada uma das medidas do protocolo sanitário divulgado oportunamente pela Federação Uruguaia de Esportes Equestres e homologado pelo Ministério da Saúde Pública".

Para o futebol, o comunicado faz exigências semelhantes: os jogos só poderão ser realizados "sem espectadores e seguindo todas e cada uma das medidas do protocolo sanitário divulgado oportunamente pela Associação Uruguaia de Futebol, e que deverá ser homologado pelo Ministério da Saúde".

Nesta terça (9), segundo o jornal El Observador, o comitê executivo da AUF se reunirá com representantes das duas primeiras divisões do país para determinar o calendário para o encerramento da atual temporada.