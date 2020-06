Um ano após se aposentar, Robben anuncia retorno ao futebol

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia-atacante Arjen Robben, 36, vai voltar a jogar futebol profissional. Aposentado desde o ano passado, ele anunciou que atuará pelo Groningen, da primeira divisão holandesa. Foi onde iniciou a carreira como profissional.

Robben fez a última partida em maio de 2019, pelo Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt, no Campeonato Alemão.

"Eu tinha 12 anos quando comecei a jogar na academia do Groningen. Fiz minha estreia profissional aos 16. Depois de uma aventura maravilhosa de 18 anos, estamos voltando para casa. De volta ao Groningen", disse ele à conta oficial do clube no Twitter.

Um dos mais importantes jogadores holandeses deste século, Robben ficou dez anos no Bayern, onde venceu a Champions League de 2013. Também passou por PSV-HOL, Chelsea-ING e Real Madrid-ESPN. Participou de três Copas do Mundo e fez parte da Holanda vice-campeã de 2010, na África do Sul.

"Estamos voltando para casa em um período de crise que atingiu também o Groningen. É sensacional ver como todos estão apoiando. Eu ajudei também e isso me fez pensar o que mais eu poderia fazer pelo nosso clube. Nas últimas semanas tive muitas conversas com o estafe e talvez mais do que tudo, ouvi o chamado dos nossos torcedores: Arjen, siga o seu coração. Comecei a pensar nessa ideia e agora se tornou uma missão", disse.No anúncio do retorno. o meia-atacante lembrou a situação difícil do Groningen e do pedido feito por torcedores.