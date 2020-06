Uefa anuncia retorno da Champions League com jogos únicos em Portugal

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uefa anunciou nesta quarta-feira (17) a data e o novo formato para a retomada da Champions League. A competição voltará a ser disputada no dia 7 de agosto, com partidas únicas em Lisboa, Portugal.

As quartas de final e as semifinais serão divididas entre os estádios de Sporting e Benfica. A decisão, prevista para 23 de agosto, ainda não tem local definido, mas acontecerá em uma dessas duas sedes.

Ainda restam quatro confrontos das oitavas que não puderam ser concluídos antes da paralisação por conta da pandemia de Covid-19, em março. A Uefa discute se essas partidas acontecerão nos respectivos países ou se também serão transferidas para Portugal.

Caso sejam disputadas em território português, os estádios do Porto e do Vitória de Guimarães sediarão os jogos.

Juventus x Lyon, Manchester City x Real Madrid, Bayern de Munique x Chelsea e Barcelona x Napoli são os duelos restantes das oitavas de final. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, RB Leipzig e Atalanta já estão classificados para as quartas.

O Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, que receberia a final desta temporada da Champions, sediará a decisão da temporada 2020/2021.

A Uefa deverá anunciar nas próximas semanas o protocolo sanitário para a retomada do torneio. A entidade que comanda o futebol europeu afirmou que seguirá monitorando a situação no continente e que discutirá com autoridades locais a possibilidade do retorno gradual dos torcedores aos jogos.

Também interrompida pela pandemia, a Europa League seguirá modelo similar ao da Champions e terá jogos apenas em um país. A Alemanha foi a escolhida para sediar as quartas de final, semifinais e a final do torneio.

Os jogos acontecerão entre 10 e 21 de agosto, nas cidades de Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen e Colônia, que receberá a decisão. Assim como no caso da Champions, resta definir se os jogos restantes das oitavas de final serão disputados na Alemanha ou nos respectivos países dos clubes mandantes.