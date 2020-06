"Treinadores estrangeiros são mais evoluídos taticamente", diz Gustavo Henrique

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gustavo Henrique, do Flamengo, declarou que os treinadores estrangeiros com que trabalhou na carreira -Jorge Jesus e Jorge Sampaoli- são 'muito mais evoluídos' taticamente em relação aos seus técnicos brasileiros.

"Senti muita diferença entre o Sampaoli e o Jesus e os treinadores brasileiros, sim. O que mais se aproximava era o Dorival Júnior, que também trabalhava todo dia a tática. Acredito que a principal diferença é essa: taticamente, eles são muito mais evoluídos que os brasileiros", declarou o defensor flamenguista em entrevista ao Fox Sports nesta quarta-feira (24).

Na mesma entrevista, Gustavo Henrique opinou sobre os principais adversários na disputa do título do Campeonato Brasileiro.

"O Brasileiro sempre começa com muitos candidatos ao título. O Grêmio está muito bem, o Palmeiras, o Atlético-MG está se fortalecendo, o Internacional. O Flamengo fortaleceu o elenco e, por tudo o que fez na temporada passada, é um dos principais candidatos. Mas nenhum jogo vai ser fácil, temos que ter seriedade em todos. Não tem jogo ganho", continuou.

Para o zagueiro, o medo de se contaminar com o Coronavírus no retorno do futebol é inevitável. Gustavo Henrique destacou, porém, que os clubes têm se esforçado no sentido de minimizar os riscos.

"O medo de se contaminar é inevitável, passar para os pais, avós. Mas o Flamengo e os adversários estão tomando cuidados, fazendo testes. O Flamengo está sendo um exemplo. Não é à toa que o CT foi o único aprovado pela vigilância sanitária", completou.