Transmissão flagra palavrões de Rogério Ceni em jogo sem torcida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Guarany de Sobral, neste sábado (18), pelo Campeonato Cearense, teve um momento inesperado para quem assistia de casa. Em jogo sem torcida, uma bronca de Rogério Ceni cheia de palavrões acabou vazando no áudio da transmissão.

"Romário, calma. Não, Romário, pelo amor de Deus, eu já te expliquei dez vezes. Joga sério essa b..., c...", bradou o treinador do Fortaleza, irritado com um erro de passe do atacante Romarinho.

Assim que os palavrões vazaram no ar, o narrador e os comentaristas da TV Diário reagiram entre risadas. "Peraí, Rogério, pelo amor de Deus, olha a família brasileira", brincou um deles.

Na coletiva de imprensa depois do jogo, Ceni tratou do assunto com bom humor. Antes mesmo da primeira pergunta, ele já avisou que "não pode falar palavrão", com o sorriso escondido por trás da máscara.

Falando sério, admitiu irritação "com erros primários, normais, que acontecem em todo jogo".

"O problema é que hoje não tinha ninguém no estádio, e qualquer coisa que se fale ecoa no estádio. Sempre falei desse jeito, a mesma coisa, mas quando o torcedor está presente não se escuta o que o treinador e os jogadores falam", explicou-se Ceni.

A vitória de hoje garante ao Fortaleza uma vaga na final do Campeonato Cearense, contra Ceará ou Ferroviário, que jogam a outra semifinal amanhã (19). O título estadual será definido em duas partidas, com datas e horários ainda indefinidos.