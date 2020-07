Torcida do Santos protesta no Pacaembu, Ibirapuera e na rua da casa de Peres

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

SÃO PAULO E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Santos segue protestando contra a gestão do presidente José Carlos Peres. Na noite desta terça-feira (21), o torcedores estenderam faixas em diferentes locais da cidade de São Paulo pedindo a saída do cartola.

Santistas levaram faixas com os dizeres "Fora Peres e Rollo", "#RenunciaPeres" e "Pior gestão da história do S.F.C." para o Business Center do Santos, para o Pacaembu, para o Obelisco do Ibirapuera e até mesmo para a frente do prédio onde o mandatário mora.

Na tarde de segunda (20), lideranças de torcidas organizadas foram ao escritório do Santos na capital e se reuniram com o presidente para cobrar explicações pelos atrasos salariais que fizeram com que Everson e Eduardo Sasha entrassem na Justiça para deixar o clube de graça.

Já nesta terça (21), a Torcida Jovem, maior organizada do clube, emitiu uma nota oficial avisando que iria protestar e pedindo uma reunião com o presidente. Peres não compareceu, mas a organizada fez seu protesto na Vila Belmiro durante a tarde, entrou no estádio e até no gramado.

Com indefinições no elenco e pressionado, o time alvinegro volta ao Campeonato Paulista às 19h15 desta quarta (22), em confronto com o Santo André, na Vila Belmiro.