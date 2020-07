Torcedor do Vasco pode jogar na inauguração do CT por R$ 900 ou R$ 1,4 mil

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco divulgou um evento que acontecerá para celebrar a inauguração do centro de treinamento que está sendo construído em Jacarepaguá (RJ), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nos moldes de que como já havia sido feito em São Januário em outras oportunidades, o torcedor poderá participar de um jogo-treino no campo do local ao preço de R$ 900 ou R$ 1,4 mil no dia 22 de agosto, um dia após o aniversário de 122 anos do clube.

Na experiência de R$ 900, a equipe será comandada por um ex-jogador do clube. Já o vascaíno que optar por pagar R$ 1,4 mil no chamado "Jogo Premium", atuará ao lado de um ídolo cruzmaltino.

O sócio ou o torcedor que participar receberá uma "gyn bag" contendo uma camisa oficial e exclusiva do "Nosso CT" (a mesma que foi utilizada contra o Madureira na última quinta), um calção preto, um meião preto/branco, uma máscara de proteção e um tubo de álcool gel".

O centro de treinamento já caminha para sua reta final da obra e, em breve, começará a receber o plantio das gramas no campo.

O projeto tem sido financiado através de vaquinha online, o chamado "crowdfunding", e já arrecadou mais de R$ 5,3 milhões de um total de R$ 7,4 milhões orçado pela diretoria.

Enquanto o CT não fica pronto, o elenco profissional do Vasco tem realizado seus treinamentos em São Januário.