TJD acata pedido e libera final carioca na FlaTV; Fluminense ameaça ir à Justiça

Impeachment e jogo de poder

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) decidiu acatar o pedido de mando de campo compartilhado na final da Taça Rio feito pela Procuradoria do órgão. Com isto, o Flamengo x Fluminense desta quarta-feira (8) poderá ser exibido tanto no canal tricolor no YouTube (FluTV) quanto nas redes sociais do Rubro-negro (FlaTV), Twitter e Facebook.

Por ter sido sorteado como mandante, o Tricolor tinha o direito de transmitir a partida com exclusividade após aval da Globo. Porém, a Procuradoria solicitou que o Flamengo também pudesse exibir, e o caso foi parar no tribunal.

Mais cedo, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deixou clara a sua insatisfação com a tramitação do caso do TJD e disse que iria a Justiça caso tal liminar fosse concedida.

"Vamos à Justiça Comum buscar indenização e reparação financeira pelos prejuízos causados ao Fluminense em razão do furto de seu direito de transmitir de forma exclusiva em sua plataforma digital FLu TV. A FERJ, assim como os que furtam sinais de TV, criou neste episódio a "GATOFERJ", tentando furtar a transmissão do Fluminense; Em síntese, mais uma vergonha perpetrada pelo grupo que destrói o futebol do Rio de Janeiro há décadas. Por fim, informamos aos nossos torcedores que transmitiremos o jogo na nossa FLU TV de forma gratuita como já informado antes; Lutaremos até o fim pela nossa honra, pela nossa dignidade e pelos nossos direitos", afirmou.

Pela manhã, o presidente do TJD, Marcelo Jucá, já havia rejeitado a solicitação informando que os clubes e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) deveriam apresentar "suas razões" e que, tão logo elas fossem feitas, um novo relator seria sorteado pela entidade.

Mais tarde, o Rubro-Negro e a Ferj acataram a solicitação e enviaram suas manifestações, menos o Tricolor, em sinal de protesto.

Por volta das 8h desta quarta-feira, caminhões de transmissões do Flamengo e do Fluminense chegaram ao portão 12 do Maracanã para a montagem da estrutura mesmo sem uma definição de onde aconteceria a exibição.

Em suas redes sociais, o presidente tricolor, Mário Bittencourt, ironizou toda a polêmica, citando possíveis diferenças de tratamento da federação em relação a Flamengo e Vasco e utilizando o termo "GatoFerj".

Flamengo e Fluminense se enfrentam às 21h30. Em caso de empate, a decisão da Taça Rio acontecerá nos pênaltis.

Por ter conquistado a Taça Guanabara e ficado em primeiro na classificação geral, o Rubro-Negro será campeão carioca antecipadamente com o título da Taça Rio.