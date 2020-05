Times da NFL poderão abrir instalações a partir da próxima terça-feira

Polícia Federal corta na carne e sangra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As equipes da NFL, a principal liga de futebol americano dos, Estados Unidos, poderão abrir suas instalações a partir da próxima terça-feira (19) desde que respeitem todas as regras de seus estados no combate ao novo coronavírus.

O anúncio foi feito pelo comissário da liga, Roger Goodell, em comunicado enviado às equipes.

"Os times podem reabrir suas instalações a partir de 19 de maio, se tiverem permissão de acordo com os regulamentos estaduais e locais e se estiverem em conformidade com quaisquer requisitos adicionais de saúde pública em sua jurisdição", escreveu.

O comissário ainda declarou que as franquias da liga precisarão seguir os protocolos que foram desenvolvidos por Allen Sills, médico chefe da NFL. Goodell também afirmou que alguns jogadores poderão retornar aos treinos no próximo mês.