Tiago Nunes treina no Corinthians estratégia herdada do Athletico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tiago Nunes realizou, nesta quinta-feira (6), treinamento tático com os corintianos que atuaram menos de 45 minutos no empate sem gols contra o Palmeiras na quarta (5), na Arena de Itaquera, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Paulista.

O treino no CT Joaquim Grava teve como objetivo aprimorar marcação em pressão, passes rápidos e finalizações, estratégia vencedora de Tiago Nunes no período em que comandou o Athletico-PR nos últimos anos.

O problema é que o treinador ainda não conseguiu repetir o plano no Corinthians. O time de Tiago Nunes não adiantou muito a marcação nos cinco jogos após a paralisação por conta do coronavírus.

Tiago Nunes comandou a atividade ao lado dos auxiliares Kelly Guimarães e Evandro Fornari. Com exceção do goleiro Cássio, que treinou no campo, os titulares iniciaram a recuperação física com trabalhos de fisioterapia.

A última atividade antes da decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no sábado (8), às 16h30, acontece nesta sexta (7) pela manhã.

Tiago Nunes ainda não definiu se fará alguma alteração na equipe titular. Nos últimos jogos, Tiago Nunes escalou o Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Carlos Augusto; Gabriel, Ramiro, Éderson, Luan e Mateus Vital; Jô.