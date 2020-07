Tiago Nunes se corrige e prioriza 'time repetido' em volta do Corinthians

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Nunes prioriza pôr em prática uma nova estratégia neste reinício de trabalhos pelo Corinthians. O treinador já tem como convicção a necessidade de insistir com a repetição de uma mesma escalação para, enfim, tentar engrenar pelo novo clube.

Tiago ainda possui aproveitamento considerado tímido após passagem vitoriosa pelo Athletico-PR. Em 12 jogos oficiais realizados antes da paralisação foram apenas três vitórias e 38,8% dos pontos conquistados.

No período, o treinador buscou diversas tentativas de encontrar um time titular ideal. Ao todo, só repetiu a mesma escalação em três momentos, mas todas com variações entre elas. Logo no primeiro e no segundo jogo oficial da temporada, contra o Botafogo-SP e Mirassol. E em fevereiro, nos jogos contra Santos e Guaraní-PAR e, depois, diante de São Paulo e Água Santa.

Na tentativa mais recente, a principal encontrada foi a escalação de uma dupla ofensiva entre Boselli e Vagner Love. O ex-camisa 9 do Corinthians atuou pelos lados do campo e, principalmente atrás de Boselli, como uma espécie de "falso 10", centralizado no meio-campo.

Com eles em campo, o time acabou eliminado precocemente, ainda na primeira fase da pré-Libertadores, teve atuações criticadas no empate por 0 a 0 diante do São Paulo e na derrota por 2 a 1 para o Água Santa, no ABC Paulista.

Agora, o técnico tenta definir um time considerado ideal com a chegada do atacante Jô. Caso Tiago Nunes aposte no 4-4-2, com Jô e Boselli no ataque, os atacantes Janderson, Everaldo e Yony González devem perder espaço e ficarem como opções no banco de reservas.

No entanto, vale ressaltar que Tiago Nunes gosta de atuar com apenas um centroavante no ataque corintiano. Em 14 jogos do Corinthians em 2020, contabilizando dois amistosos na pré-temporada, o treinador escalou o Alvinegro com um "9 fixo" na frente em 11 jogos.

Após uma semana de avaliações e treinos físicos, a equipe voltou aos trabalhos com bola na última quarta-feira (1). Na sexta, mesmo com restrições quanto ao elenco, Tiago já realizou um trabalho posicional com os jogadores.

O time ainda tem oito atletas que testaram positivo para o Covid-19. Mesmo já liberados, ainda não realizam trabalhos com bola. Com isso, ainda não há nenhum teste efetivo sobre a equipe que poderá utilizar.

Faltando apenas dois jogos para o término da primeira fase do Paulista, o time ocupa a terceira colocação do Grupo D, a cinco pontos do Guarani e a seis do Bragantino, que ocupam a zona de classificação.