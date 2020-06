Testes de presidentes dos três grandes clubes de SP dão negativo para Covid-19

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os presidentes dos três grandes clubes da capital paulista (Corinthians, Palmeiras e São Paulo) foram submetidos ao exame do novo coronavírus, após terem se reunido com prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), que testou positivo para a Covid-19.

Segundo apurou a reportagem, os primeiros testes de Andrés Sanchez, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e Maurício Galiotte deram negativos.

Além dos representantes do chamado Trio de Ferro, participaram desse encontro também o presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportivo de São Paulo), o deputado Delegado Olim, e os secretários municipais de Esporte, Maurício Landim, da Justiça, Rubens Rizek, e da Saúde, Edson Aparecido.

Alguns dirigentes ainda aguardam o resultado do exame mais detalhado, mas todos estão assintomáticos. Na reunião foi discutida a retomada do Campeonato Paulista. A volta dos clubes paulistas aos treinos está travada. Os dirigentes vão conversar com representantes do governo estadual, nesta semana.

A ideia é que as prefeituras liberem os treinamentos, mas os prefeitos querem o aval do governador João Doria (PSDB), para não arcarem sozinhos com o ônus caso ocorra algum problema --como ter que paralisar as atividades devido a um eventual aumento no número de mortes e de casos de Covid-19, acompanhado de uma quarentena mais rígida.

O protocolo apresentado pelos clubes da capital ao prefeito de São Paulo agradou. Ele prevê as testagens em massa dos profissionais dos 16 clubes da elite paulista, mas não só isso: os primeiros treinos seriam apenas físicos, com distanciamento entre os atletas e vestiários fechados. Eles chegariam e deixariam os centros de treinamento já uniformizados.