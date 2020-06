Tenista que jogava torneio de Djokovic com público contrai Covid-19

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, 29, anunciou neste domingo (21) que recebeu diagnóstico positivo de Covid-19.

O anúncio do número 19 do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) no Instagram foi feito uma semana após ele ter participado de um torneio organizado por Novak Djokovic em Belgrado.

O Adria Tour, evento promovido pelo líder do ranking em países da antiga Iugoslávia, recebeu cerca de 4.000 pessoas na sua primeira etapa, realizada em Belgrado, na academia de Djokovic, no último fim de semana.

A presença de público foi liberada pelo governo sérvio, mas chamou a atenção da imprensa internacional a falta de preocupação com aglomerações nas arquibancadas e a pequena quantidade de presentes usando máscaras de proteção.

Um cenário bem diferente, por exemplo, do retorno das ligas de futebol e basquete na Europa, sem a presença de espectadores e com rígidos protocolos de segurança.

Dimitrov participava da segunda etapa do evento, na Croácia, e chegou a jogar neste sábado (20) mesmo se sentindo mal. Depois de ter entrado em quadra e participado de vários eventos promocionais, decidiu voltar para Monaco, onde mora, e lá recebeu a confirmação que está com a doença.

"Quero garantir que qualquer pessoa que tenha estado em contato comigo nos últimos dias seja testada e tome as precauções necessárias. Sinto muito por qualquer dano que possa ter causado. Estou de volta para casa agora e me recuperando. Obrigado pelo seu apoio e fique seguro e saudável", escreveu no Instagram.

Na última semana, foi divulgado o calendário para retomada do tênis profissional, a partir do meio de agosto, nos Estados Unidos. Estão confirmadas as realizações dos torneios Grand Slam US Open, com início em 31 de agosto, e Roland Garros, em 27 de setembro.