Técnico do sub-20 do Flamengo comanda treinos até chegada de novo treinador

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em busca de um treinador para substituir Jorge Jesus, o Flamengo informou que Maurício Souza, treinador do sub-20, comandará as atividades até a contratação de um novo profissional.

O Flamengo está no mercado e a volta do elenco aos trabalhos está marcado para quarta-feira. Antes da saída do Mister, a ideia era voltar na terça-feira. Souza comandou a equipe no Carioca até o retorno dos titulares, que estavam de férias por conta da disputa do Mundial de Clubes.

O Rubro-negro mitra a contratação de um técnico estrangeiro e monitora as possibilidades. Um dos preferidos da direção, o português Leonardo Jardim ficou um pouco mais difícil.

Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, é outro nome que agrada. A cúpula de futebol tem recebido inúmeras ofertas de empresários e estuda as possibilidades.