Técnico campeão mundial em 1986, Carlos Bilardo está com Covid-19

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Técnico campeão mundial de 1986, o argentino Carlos Bilardo, 82, foi infectado pela Covid-19. O teste com resultado positivo foi realizado na casa de repouso em Almagro, bairro de Buenos Aires onde tem vivido nos últimos meses.

Além dele, outras 10 pessoas que também estão na mesma residência estão infectadas.

Bilardo não apresenta sintomas da doença e foi isolado dos demais residentes. Ele sofre da síndrome de Hakim-Adams, uma condição neurodegenerativa que tem a demência como uma das consequências. No ano passado, ele foi internado por causa de uma dilatação ventricular no cérebro.

Como técnico da seleção argentina, Carlos Bilardo foi técnico que comandou a equipe no título da Copa do México, em 1986. No torneio seguinte, em 1990, na Itália, foi vice-campeão.

Como jogador, ganhou três Libertadores pelo Estudiantes de La Plata, entre 1968 e 1970.