STJD defere pedido do Goiás e suspende jogo contra o São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo entre Goiás e São Paulo, que deveria acontecer neste domingo (9), às 16h, em Goiânia, está suspenso.

A decisão foi comunicada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O presidente do órgão, Otávio Noronha deferiu o pedido do clube goiano para não entrar em campo após os casos de Covid-19 detectados no elenco esmeraldino.

O São Paulo está em campo para a partida. Mas os jogadores do Goiás ainda se encontram nos vestiários e o clube afirma que não disputará a partida.