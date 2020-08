Sport estreia em casa com vitória por 3 a 2 sobre o Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport recebeu o Ceará na noite de sábado (8), na Ilha do Retiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2020, que começou atrasada por causa da pandemia de Covid-19. O jogo terminou com vitória do Sport por 3 a 2.

Elton marcou os dois primeiros gols do time da casa na partida e Jonatan Gómez fez o terceiro, enquanto Cléber e Victor Jacaré foram os responsáveis pelos gols do Ceará na estreia do Brasileiro.

Para a segunda rodada, o Sport viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco no São Januário na quinta (13) às 20h, enquanto o Ceará recebe o Grêmio no Castelão na quarta (12), às 21h30.

O atacante do Sport deixou seu nome marcado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro ao balançar a rede duas vezes no primeiro tempo, com um gol de cabeça e outro de pênalti, e estando presente também nas maiores chances que o time da casa criou durante a partida.

Fabinho não fez uma boa partida pelo Ceará e acabou sendo o responsável pelo pênalti marcado em favor do Sport, ao levantar o braço e desviar a bola dentro da área de defesa de seu time. O volante ainda foi punido com um cartão amarelo e acabou nem voltando para o segundo tempo, sendo substituído por Lima.

O jogo começou com o Ceará criando melhores chances, mas em pouco tempo o Sport conseguiu equilibrar, abrindo o placar aos 19min com um gol de cabeça de Elton. Em desvantagem, o Ceará não se intimidou e continuou tentando criar chances de gol, mas aos 30min, após analisar as imagens do árbitro de vídeo, a juíza Edina Alves marcou um pênalti em favor do time da casa, convertido novamente por Elton.

Sem desistir, o clube visitante conseguiu finalmente sair do zero com um gol de Cléber, que estava fazendo sua estreia na série A do campeonato. Apesar disso, o Sport voltou a aumentar a diferença com o argentino Jonatan Gómez antes do fim do primeiro tempo.

O segundo tempo começou agitado com cartões e ataques de ambos os lados, com o Ceará marcando o segundo gol e voltando para o jogo, que seguiu disputado, mas terminou com a vitória do Sport.

SPORT

Mailson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gómez (João Igor); Rafael Luiz (Maxwell), Marquinhos (Lucas Mugni) e Elton (Hernane). T.: Daniel Paulista

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles (Ricardinho), Fabinho (Lima), Mateus Gonçalves (Rick) e Fernando Sobral; Rafael Sóbis (Victor Jacaré) e Cléber (Bergson). T.: Guto Ferreira

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Juiz: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis, Neuza Ines Back e Luiz Claudio Sobral

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Adryelson, Rafael Luiz e Elton (Sport); Fabinho, Samuel Xavier e Fernando Sobral (Ceará)

Gols: Elton (2) e Jonatan Gómez (Sport); Cléber e Victor Jacaré (Ceará)