Sport desafia Ceará, campeão do Nordeste, em estreia no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sport e Ceará se enfrentam neste sábado (8), às 21h, na Ilha do Retiro, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. A equipes nordestinas viveram situações opostas nesta retomada do futebol nacional depois da paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus.

De volta à elite do futebol nacional -foi vice da Série B em 2019-, o Sport estreia no Brasileiro depois de uma campanha fraca no Campeonato Estadual. A equipe rubro-negra ficou fora da fase final disputada por seis equipes e teve de disputar o quadrangular do rebaixamento -escapou vivo com três vitórias.

Na Copa do Nordeste, passou da primeira fase no sufoco, mas caiu nas quartas de final diante do Fortaleza nos pênaltis. O Sport também vacilou na Copa do Brasil ao ser eliminado na primeira fase pelo Brusque (SC).

Apesar do retrospecto ruim nesta retomada, o pessimismo não atinge o elenco rubro-negro. "O clube passa por um momento delicado, mas estamos confiantes e felizes pela grande oportunidade que temos. Eu acredito nessa equipe, nesse elenco e sei que tem pessoas capazes de mostrar o seu talento", diz o lateral Patric em tom otimista em entrevista à TV oficial do Sport.

Para tentar começar o Brasileiro em alta, o Sport terá o retorno do centroavante Hernane, artilheiro do time na temporada, com cinco gols. Ele está recuperado de lesão muscular, que o afastou dos últimos jogos do Estadual, e deve formar o ataque com Marquinhos e Leandro Barcia.

O Ceará, por sua vez, só teve o que comemorar desde a retomada do futebol. Conquistou o bicampeonato da Copa do Nordeste após duas vitórias na final contra o Bahia -havia superado Fortaleza e Vitória nos mata-matas anteriores. No Estadual, está garantido na decisão contra o arquirrival Fortaleza. As partidas ainda não têm data definida.

Passada a euforia pelo título, a ideia no elenco é começar bem o Brasileirão com a certeza de que o time será mais bem observado pelos adversários. "Esse título nos trouxe uma responsabilidade maior. As expectativas dos torcedores aumentaram, pelos jogos que fizemos, batendo adversários que vamos encontrar na Série A. Mostra que estamos no caminho certo, mas temos muito a evoluir", afirma o meio-campista Fabinho em entrevista à Vozão TV.

SPORT

Maílson; Patric, Maidana, Adryelson, Sander; Willian Farias, João Igor, Jonatan Gómez; Marquinhos, Hernane, Leandro Barcia. T.: Daniel Paulista

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; William Oliveira, Fabinho, Vinícius, Fernando Sobral; Cléber, Leandro Carvalho. T.: Guto Ferreira

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: 21h deste sábado (8)

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Transmissão: Premiere