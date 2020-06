SP autoriza que times passem por testes físicos e exames antes da volta aos treinos

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo do estado de São Paulo autorizou os clubes da Série A-1 do Campeonato Paulista a realizar testes para o novo coronavírus em jogadores e outros profissionais antes da retomada dos treinamentos.

A informação foi anunciada nesta sexta-feira (19) pelo chefe do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Carlos Carvalho, em entrevista coletiva. Segundo ele, os testes foram um pedido dos clubes após reunião junto à FPF (Federação Paulista de Futebol).

Os exames devem ser aplicados ao longo da próxima semana, antecedendo uma retomada também de avaliações físicas dos elencos.

"Ocorreu uma discussão por parte da Federação Paulista de Futebol com os clubes, com os departamentos médicos dos clubes e com o comitê de saúde do Centro de Contingência. Eles apresentaram um aprimoramento do protocolo que incluía uma solicitação para que, nesse período entre 22 e 30 de junho, se iniciassem os testes de pesquisa PCR para o vírus, e pesquisa sorológica para caracterizar na população de todo o staff que vier a ser participante dessa fase de treinamentos, para que essas pessoas pudessem ser testadas a partir de agora", disse Carvalho.

"Eles também apresentaram um projeto de individualização dos treinos, principalmente na parte de avaliação dos atletas. Esses atletas precisam ser avaliados porque estão há cerca de 90 dias sem realizar preparo físico. Esses testes são fundamentais para que o departamento de fisiologia dos clubes faça o preparo, o condicionamento físico desses atletas. Os clubes vão se organizar nesse período para realizar os testes, avaliar os atletas, iniciar o preparo físico, para poder, a partir de 1º de julho, iniciar o treinamento", completou.

Na quarta (17), em comunicado oficial, a FPF se mostrou surpresa com a informação de que os treinos dos times da Série A-1 do Campeonato Paulista poderiam ser retomados apenas a partir do próximo mês.

"O anúncio, com o distante reinício das atividades, causou estranheza, já que o Protocolo de Retomada Gradual aos Treinos preza, em primeiro lugar, pela saúde de todos envolvidos", disse a entidade na nota. "Assim, os profissionais do futebol, que dependem de seu condicionamento físico para exercer suas atividades, seguem impedidos de trabalhar, sem que haja uma explicação plausível e científica."

Inicialmente, uma reunião virtual com representantes dos 16 times da primeira divisão estadual havia sido marcada para a tarde de quinta (18). No entanto, a discussão foi adiada, segundo a própria FPF, "para que haja tempo hábil de análise técnica do Protocolo de Segurança definido pelo Governo do Estado para a retomada dos treinamentos".

Hoje, segundo Carlos Carvalho, os clubes pediram e estão autorizados para realizar as avaliações individuais. "Neste momento, o que eles solicitaram —e obviamente pode ser feito, de maneira isolada, individualizada— é o exame de cada atleta, para saber sua condição. São os testes para saber se têm, não têm ou tiveram Covid-19. Essa foi a autorização para os clubes profissionais da Série A-1", explicou.