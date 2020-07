Sob turbulência, Santos enfrenta a Ponte, surpresa das quartas do Paulista

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Classificado às quartas de final do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência, o Santos aguardava seu adversário entre três equipes que, ao mesmo tempo em que disputavam vaga no mata-mata, corriam sério risco de rebaixamento no Estadual.

Ao término da fase de grupos, a Ponte Preta conseguiu a façanha de chegar entre os oito, embora tenha feito campanha melhor apenas que as dos dois rebaixados —Água Santa e Oeste—, além da do Botafogo-SP. Agora duela com o Santos nesta quinta-feira (30), às 21h30, na Vila Belmiro.

A equipe da Baixada seria amplamente favorita a avançar à semifinal, se o momento conturbado não tivesse deixado o time campineiro, lanterna geral até a pausa do calendário, rumo ao Santos, que amargou um empate e uma derrota na retomada da competição.

Depois de passar sete jogos sem vencer antes da suspensão do Paulistão, a Ponte tem 100% de aproveitamento na retomada do Paulista, ganha alívio com a permanência na elite e, com o clima mais leve, pode até sonhar em avançar mais.

Do outro lado, não bastassem o desempenho ruim e as disputas judiciais que afastaram Everson e Sasha, o técnico português Jesualdo Ferreira ainda precisa lidar com baixas no elenco: Raniel, com trauma no joelho esquerdo, e Uribe, expulso contra o Novorizontino, não jogarão.

Ao menos o uruguaio Carlos Sánchez estará de volta após ter cumprido suspensão por ter sido expulso contra o Santo André. No lado ponte-pretano, quem voltará ao time é o capitão e atacante Roger, que também estava suspenso.

SANTOS

Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Jobson), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. T.: Jesualdo Ferreira

PONTE PRETA

Ivan; Apodi, Welington Carvalho, Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Jeferson e Vinícius Zanocelo; João Paulo, Roger e Bruno Rodrigues. T.: João Brigatti

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 desta quinta-feira (30)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Transmissão: SporTV e Premiere