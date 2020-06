'Será a temporada mais difícil da história da Fórmula 1', diz Hamilton

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hexacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton gravou um vídeo para as redes sociais da Mercedes no qual classifica a temporada de 2020 como a mais difícil da história da categoria, devido às medidas de restrição impostas pela pandemia do novo coronavírus.

"Estamos nos preparando da melhor maneira possível para aquela que será a temporada mais difícil que a Fórmula 1 já conheceu, devido aos tempos difíceis que enfrentamos e às mudanças que precisamos fazer para funcionar", disse Hamilton.

O piloto inglês enviou um recado para os torcedores da F-1, que não poderão ir aos autódromos devido às regras de isolamento social que determinam que os Grandes Prêmios sejam realizados com portões fechados. Ele disse que sentirá falta do apoio, mas que entende que todos estão mandando energias positivas e torcendo de suas casas.

"Sentiremos falta de vocês durante as corridas. Passar em frente das arquibancadas vazias não será motivador, nos sentiremos sozinhos. Porém, sempre levaremos em conta que vocês estão em suas casas para nos apoiar. Cruze os dedos por nós e se mantenha positivo."

"Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens positivas, realmente nos ajudaram nos últimos meses, tanto a equipe como pessoalmente."