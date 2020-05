Sede do Flamengo é pichada após encontro de presidente do clube com Bolsonaro

A crepioca do vice-governador

Os muros da sede do Flamengo amanheceram pichados nesta quinta-feira (21). O ato se deve após encontro do presidente do clube, Rodolfo Landim, e o presidente Bolsonaro, em Brasília.

Entre as pichações estavam frases como: “Somos democracia”, “Clube do povo” e “Landim e BAP fascistas”. Além de referencias ao massagista do time, Jorginho, vítima da Covid-19.

Em outra parte estava escrito o número 1.179, que foi a quantidade pessoas que vinheram a óbito pelo coronavírus no Brasil no dia do encontro em Brasília.

O clube treinou normalmente hoje apesar das críticas. Em nota o Flamengo informou que “Os atletas e os integrantes envolvidos no dia a dia do Ninho do Urubu informam que se sentem seguros e aptos a retomar os treinamentos em razão do protocolo de segurança e prevenção adotado pelo departamento médico do Flamengo", diz o comunicado.