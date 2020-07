Sede do Flamengo é pichada após anúncio de cobrança por transmissão de jogo

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No dia seguinte ao anúncio de que o Flamengo vai transmitir o duelo com o Volta Redonda, pela semifinal da Taça Rio, em um aplicativo pago, o muro sede do time, na Gávea, amanheceu pichado com frases contra o presidente Rodolfo Landim.

No local, era possível ler "Fora, Landim ganancioso" e "O Flamengo é do povo". A informação foi publicada, primeiramente, pelo site da "Rádio Tupi".

O confronto com o Voltaço, que vale vaga na final do segundo turno do Campeonato Carioca, será exibido ao vivo pelo "MyCujoo", por R$ 10. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado (4) e sócio-torcedor não paga.

A notícia, porém, pegou muitos no clube de surpresa e dividiu a diretoria. Até mesmo integrantes de grupos políticos que apoiam a atual cúpula fizeram críticas.

Recentemente, o muro da Gávea já havia sido pichado com críticas à atual diretoria. Após Landim comparecer a uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, em que foi tratado também o retorno do futebol após paralisação devido à pandemia de coronavírus, membros da cúpula chegaram a ser chamados fascistas.