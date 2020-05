"Se o Jô rescindir o contrato lá, ele vem para o Corinthians", diz Andrés

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians trabalha com a hipótese de ter o atacante Jô na temporada 2021. O presidente do clube alvinegro, Andrés Sanchez, disse que o jogador do Nagoya Grampus, do Japão, quer voltar ao time que o revelou.

"Se o Jô rescindir o contrato lá antes, ele vem. Se ele for no fim do ano, ele também vem. Ele quer vir, o Corinthians quer ele. Agora não dá para chegar no time japonês que pagou 10 milhões de dólares nele e pagar", disse Andrés em entrevista à Corinthians TV.

O mandatário ressaltou que, por causa diante da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, o Corinthians não irá contratar jogadores nos próximos meses. Jô seria uma exceção, pois chegaria sem custos, com o contrato rescindido ou ao fim do vínculo com o Nagoya Grampus.

"Não estamos negociando nada, temos outras prioridades agora, mas estamos sempre abertos", ressaltou o dirigente.

Jô foi revelado pelo Corinthians em 2003, atuou pelo time profissional até o fim de 2005, quando foi vendido para o CSKA Moscou. O atacante voltou ao clube em 2017 e foi o grande nome do time nas campanhas dos títulos paulista e brasileiro -marcou, ao todo, 25 gols na temporada.