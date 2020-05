"Se depender de Belo Horizonte, Campeonato Mineiro não volta", diz prefeito

O governo do Amazonas à beira do abismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Belo Horizonte (MG) Alexandre Kalil afirmou que, se depender dele, o futebol não retornará tão cedo na capital mineira. Em uma declaração dura, Kalil afirmou que pensar no retorno do futebol agora é 'coisa de débil mental'

"Um jogo de futebol envolve, pelo menos, 200 pessoas, para fazer uma partida, e mais os jogadores dentro de campo, que não vão tomar cuidados para não transmitir a doença. Em São Paulo, está faltando saco plástico, estão fazendo cova rasa e estão pensando em futebol. Pensar em futebol agora é coisa de débil mental. [...] Se depender de Belo Horizonte, o Campeonato Mineiro não volta. Se forem jogar na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, tudo bem. Aqui, não vai jogar", disse, em entrevista à ESPN Brasil, nesta quinta-feira (30).

Como chefe do poder executivo municipal da principal cidade de Minas Gerais, Kalil tem encarado a pandemia como uma guerra e disse que não é o momento de as pessoas saírem de casa.

"O mundo já suspendeu Olimpíadas e Copas do Mundo por conta de guerras. Estamos enfrentando uma guerra. [...] Eu sou absolutamente contra o retorno do futebol. Não estamos acostumados com guerra e isso é uma guerra. Se você está em casa e ouve um tiroteio, você vai sair de casa? Está tendo um tiroteio lá fora. Não é hora de sair", declarou.