São Paulo inscreve Carneiro no Paulista e inicia preparação para as quartas

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo realizou um treino tático no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (27) com os jogadores que não entraram em campo na véspera para enfrentar o Guarani, em preparação para duelo com o Mirassol pelas quartas de final do Paulista.

A tendência é que Fernando Diniz repita na quarta (29) a escalação utilizada na partida contra o Red Bull Bragantino na última semana. Desta maneira, o time tricolor deve entrar em campo com: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Alexandre Pato, Pablo e Vítor Bueno.

Uma novidade foi a inscrição de Gonzalo Carneiro. O atacante, que cumpriu um ano de suspensão por doping, está liberado para reforçar o time na fase final do estadual. Vale lembrar que desde a apresentação dos tricolores após o confinamento devido à pandemia do novo coronavírus, o uruguaio já trabalhava com o elenco.

O São Paulo fechou a primeira fase da competição com com 21 pontos obtidos em 12 rodadas, sendo o melhor ataque da competição até aqui —com 19 gols. A partida contra o Mirassol será às 19h da quarta, no Morumbi, esvaziado devido à pandemia.