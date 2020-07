São Paulo encaminha contrato de patrocínio de R$ 6 milhões até o fim do ano

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deve anunciar nos próximos dias mais um contrato de patrocínio. Segundo apurou a reportagem, uma empresa está disposta a investir R$ 6 milhões no clube -R$ 5 milhões para estampar a sua marca nas costas do uniforme da equipe de futebol e o restante para o projeto de basquete do clube.

O acordo deve ser válido até o fim deste ano, quando termina a gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Em dezembro será realizada a eleição para a sucessão presidencial no clube, sendo que pelo estatuto o atual presidente não pode se candidatar à reeleição.

Caso o contrato seja firmado, o São Paulo terá um reforço para tentar minimizar a sua crise financeira. Durante o período de paralisação dos campeonatos por causa da pandemia do novo coronavírus, as cotas de direitos de transmissão da TV foram reduzidas e não houve arrecadação com rendas de jogos. Como consequência, o clube cortou o salário da equipe profissional em 50%.

Por outro lado, ainda durante a pandemia, o São Paulo acertou a prorrogação do contrato com seu principal patrocinador -o Banco Inter. O contrato também é válido até o fim deste ano. O acordo anterior encerraria em 30 de abril.

Até agora, o São Paulo contava com 12 apoiadores e patrocinadores em seu site oficial: Banco Inter (master), MRV; Urbano; PES 2020, Gazin Colchões; SPFC Chip; Cartão de Todos; Betsul; Cimento Cauê; Brahma; Passa Quatro e Adidas.