São Paulo e Santos iniciam Brasileiro com apostas diferentes após fracasso

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - São Paulo e Santos iniciam suas jornadas no Campeonato Brasileiro neste domingo (9) já em busca de uma reabilitação. Ambos fracassaram ainda nas quartas de final do Paulista, diante de times de menor expressão, e fizeram apostas distintas para tentarem uma boa largada no Nacional.

Enquanto a equipe tricolor manteve no comando o técnico Fernando Diniz, 46, o time santista demitiu o português Jesualdo Ferreira, 74, e trouxe de volta Cuca, 57, que iniciará sua terceira passagem pelo clube.

No estádio Serrinha, em Goiânia, o primeiro compromisso do São Paulo será diante do Goiás, às 16h, com transmissão da TV Globo. O clube goiano não faz uma partida desde março. A estreia santista será na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino, no mesmo horário, jogo exibido somente no Premiere.

Atual vice-campeão brasileiro, o Santos passa por momento mais conturbado dentro e fora de campo. Além da troca de comando, o elenco alvinegro está em litígio com a diretoria, convivendo com sucessivos atrasos salariais desde a temporada passada --a pendência atual é de cinco meses.

Esse foi um dos motivos que fizeram o técnico Jorge Sampaoli pedir demissão do cargo logo após a boa campanha no último Nacional. Além do desgaste na relação com o presidente José Carlos Peres, a falta de investimento para a montagem de um elenco forte provocaram o fim da relação.

Jesualdo, aposta para ser o substituto do argentino, não durou mais do que 15 jogos à frente do time, o último deles contra a Ponte Preta, quando a equipe santista foi eliminada do Paulista.

Cuca sabe bem o desafio que terá pela frente. A situação atual não é muito diferente daquela encarada por ele em 2018, ano de sua segunda passagem pelo clube. Tanto que, em sua primeira declaração após ser anunciado, tentou minimizar a falta de dinheiro nos cofres santistas. "Não venho pensando em questão financeira, mas sim no prazer de trabalhar no clube", disse.

Após vencer a Série B com sobras no ano passado, o Bragantino testará na elite a aposta de parceria feita com a empresa Red Bull, que permitiu ao clube investir mais de R$ 50 milhões em reforços no início do ano.

No Paulista, parou nas quartas, eliminado contra o Corinthians após um erro do hospital Albert Einstein apontar 26 casos positivos de Covid-19 na agremiação a dois dias do jogo --a correção aconteceu horas antes de a bola rolar.

Já no São Paulo, apesar da pressão por resultados, Fernando Diniz foi mantido no cargo pelo menos por enquanto.

Contratado em setembro de 2019, ele conseguiu classificar o time para a fase de grupos da Libertadores, mas já se vê pressionado. Depois de um bom início de temporada, o São Paulo caiu de rendimento após a retomada do futebol, paralisado por quatro meses devido à pandemia do coronavírus.

Logo nas quartas de final do Estadual, foi surpreendido pelo modesto Mirassol, que havia perdido 18 jogadores durante a suspensão do torneio, e acabou eliminado com uma derrota no Morumbi.

Mesmo sem nenhuma contratação recente, a equipe tricolor tem um elenco considerado equilibrado e com perspectiva de poder brigar por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.

A torcida, no entanto, espera mais do que isso. O São Paulo não ganha um título desde 2012, ano em que venceu a Copa Sul-Americana, e vive um jejum no Nacional ainda maior, desde 2008, quando faturou o terceiro troféu da série do tricampeonato.

O principal favorito ao título nacional neste ano é justamente o atual campeão Flamengo. Mesmo com a transferência de Jorge Jesus para o Benfica, o time rubro-negro manteve todas as principais peças de seu elenco, comandado agora pelo espanhol Domènec Torrent.

A estreia do novo treinador será neste domingo, às 16h, no Maracanã, diante do Atlético-MG, time também comandado por um estrangeiro, o argentino Jorge Sampaoli, que recebeu sete reforços durante a paralisação.

Com um elenco sem grandes estrelas, porém equilibrado, o ex-técnico do Santos tem a missão de quebrar um jejum de 49 anos, pois foi em 1971 que o Atlético ganhou o seu primeiro e único título do Brasileiro.

Três confrontos da primeira rodada do Brasileiro (Corinthians x Atlético-GO, Palmeiras x Vasco e Botafogo x Bahia) foram adiados e ainda não têm data para acontecer, porque os times paulistas e o baiano disputam neste sábado (8) as finais dos estaduais.

Com o formato de 38 rodadas em turno e returno mantido, o campeonato tem previsão de ser disputado até 24 de fevereiro do ano que vem.