Santos retoma disputa do Paulista em meio a instabilidade no elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos retoma a disputa do Campeonato Paulista às 19h15 desta quarta-feira (22), em confronto com o Santo André, em relativa tranquilidade na tabela, mas com instabilidade no elenco diante das saídas iminentes de jogadores que faziam parte dos planos de Jesualdo Ferreira.

O atacante Yuri Alberto, 19, decidiu não renovar seu contrato e está a caminho do Internacional, mas as saídas mais importantes poderão ser as do goleiro titular Everson, 29, e do atacante Eduardo Sasha, 28, que entraram na Justiça contra o clube cobrando valores atrasados e buscam a rescisão do contrato.

Na véspera da partida, o presidente santista, José Carlos Peres, foi alvo de protesto da Torcida Jovem, organizada do Santos, que critica a inabilidade do mandatário para acertar as contas do clube e pediu sua renúncia.

Com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado no Grupo A, a equipe tem sua classificação bem encaminhada e pode usar as rodadas derradeiras da primeira fase para ganhar ritmo e encontrar os substitutos para as vagas de Everson, que deve dar lugar a Vladimir, e Sasha, para Raniel ou Arthur Gomes.

O começo da temporada do Santos foi de altos e baixos. O técnico Jesualdo Ferreira, pressionado pelo bom trabalho do argentino Jorge Sampaoli em 2019, superou um momento de críticas duras, esboçou alguma reação antes da paralisação do futebol pela pandemia e agora tenta mostrar que pode liderar o time na luta pelo título.

Para confirmar sua passagem às quartas de final e entrar de fato na briga pelo troféu, o português conta com boas atuações do meia uruguaio Carlos Sánchez, 35. O atacante venezuelano Soteldo, 23, é outra peça importante na construção ofensiva do Santos.

SANTOS

Vladimir; Pará, Luan Peres, Veríssimo e Felipe Jonatan; Alison, Pituca e Sánchez; Marinho, Soteldo e Raniel (Arthur Gomes). T.: Jesualdo Ferreira.

SANTO ANDRÉ

Ivan; Buiú, Rodrigo, Willian Goiano e Marlon; Nando Carandina, Paulinho e Vitinho; Douglas Baggio, Branquinho e Rafhael Lucas. T.: Paulo Roberto Santos

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h15 desta quarta-feira (22)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Transmissão: Premiere